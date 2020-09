Барселона провела товарищеский поединок с Жироной в рамках подготовки к новому сезону.

Подопечные Рональда Кумана добыли уверенную победу со счетом 3:1, а главным героем встречи стал нападающий Лионель Месси, который оформил в ворота соперника дубль и принял непосредственное участие в моменте с первым голом своей команды.

На 21-й минуте аргентинец отдал впечатляющий пас вразрез на Франсишку Тринкана, который перевел мяч на Филиппе Коутиньо. Бразильцу оставалось лишь попасть в створ ворот, что он и сделал.

В концовке первого тайма Месси уже лично записал в свой актив гол, когда пробил из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот Жироны, а мяч отскочил от штанги и оказался в сетке.

Но этом перформансы от капитана Барселоны не закончились. На 51-й минуте Месси после разворота пробил в ближний от себя угол. Голкипер Жироны не успел среагировать, что позволило аргентинцу оформить дубль.

Receive the pass.

Turn around.

Off the back.

Nothing but net.



