Испания

Хавьер Тебас высказал свое мнение о прошедшем скандале.

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал прошедшую сагу с уходом нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Союз между Барселоной и Месси очень хорош для Барсы, для Месси и для Ла Лиги. Я не уверен, был ли уход из Барселоны хорошей идеей для Месси.

"Может быть, да, как для игрока, но не для Месси как футбольной индустрии, потому что Месси — машина, создающая вокруг себя индустрию. Не уверен, сработало бы это для него".

"Месси останется, но я должен сказать, что мы уже продали права на La Liga TV по всему миру на следующие четыре года, и никто не звонил нам с просьбой отменить это соглашение в случае, если Месси уйдет. Никто", — приводит слова Тебаса Goal.

Ранее Манчестер Сити подтвердил, что в клубе рассматривают вариант с приобретением аргентинца.