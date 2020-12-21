Испания 21 декабря 2020, 21:02 Президент Ла Лиги ответил на слова Переса о телевидении Тебас посоветовал президенту Реала смотреть клубный канал. Хавьер Тебас, Getty Images 21 декабря 2020, 21:02 Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента Реала Флорентино Переса за его недавние высказывания о испанском телевидении. "Я думаю, что президент Реала невежественен в вопросах Суперлиги. Его должны лучше информировать. А что касается телевидения... Если Перес считает его необъективным, на пульте есть кнопка, дающая возможность следить за матчем по клубному телевидению Реала. Оно, конечно, куда объективнее", – написал Теба в своем Twitter. Ранее президент Ла Лиги заявлял, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду ничем не помог Серии А. Команды Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте