Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента Реала Флорентино Переса за его недавние высказывания о испанском телевидении.

"Я думаю, что президент Реала невежественен в вопросах Суперлиги. Его должны лучше информировать.

А что касается телевидения... Если Перес считает его необъективным, на пульте есть кнопка, дающая возможность следить за матчем по клубному телевидению Реала. Оно, конечно, куда объективнее", – написал Теба в своем Twitter.

Ранее президент Ла Лиги заявлял, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду ничем не помог Серии А.