Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение о проблемах испанского и европейского футбола.

Хавьер Тебас не верит в реальность европейской Суперлиги и не склонен переоценивать роль отдельных футболистов в процветании той или иной лиги.

"Одной из самых главных проблем для нас сейчас является возвращение пандемии, – сказал Тебас в программе MARCA Sport Weekend. – Ла Лига — это огромная отрасль, в которой около 180 тысяч рабочих мест, и это большая ответственность".

"Нам сложнее проводить соревнования, растет количество заболевших, приходится ужесточать и изменять протоколы безопасности. Но жизнь продолжается. Несмотря на 260 положительных тестов, из которых 137 у футболистов, мы отменили лишь один матч".

Испанскому футболу нужно 490 миллионов евро, чтобы закончить сезон

"Испанскому футболу нужно 490 миллионов евро, чтобы закончить сезон. Клубам приходится экономить и как-то выкручиваться. Валенсия продает игроков, Барселона пытается снизить зарплаты игрокам".

"Сейчас сложно приходится всем лигам, но я уверен, что всевозможные фантастические проекты не спасут ситуацию. Прежде всего надо научиться сохранять баланс".

Чтобы создать реальную Суперлигу, необходимо приглашать в нее команды с Марса

"Бартомеу в связи со своей отставкой что-то говорил о Суперлиге... Наверное, просто шутил. Мне кажется, что сейчас все "ниши" уже заняты, и для того, чтобы создать реальную Суперлигу, необходимо приглашать в нее команды с Марса, иначе это будет просто повторение пройденного".

"Еще одна проблема — футбол без зрителей. Из-за этого многое теряется, но пока мы ничего не можем сделать. Но что меня радует, это то, что интерес к Ла Лиге не ослабевает. Отдельные личности не определяют силу лиг и интерес к ним".

Криштиану Роналду уехал в Италию, но Серия А как была Серией А, так ею и осталась

"Криштиану Роналду уехал в Италию, но Серия А как была Серией А, так ею и осталась. Никакого качественного скачка не произошло. То же самое с Неймаром — Лига 1 так и осталась Лигой 1. А Ла Лига и без них осталась Ла Лигой. Если через год уйдут Месси или Рамос, никакой трагедии тоже не произойдет".

Ранее сообщалось, что ПСЖ постарается заполучить Лионеля Месси в январе.