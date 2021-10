Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил травму на одной из тренировок своего клуба.

Как сообщает Twitter "блаугранас", у футболиста растяжение камбаловидной мышцы.

‼️ INJURY NEWS



First team player Gerard Piqué has a calf strain and joins the injury list. pic.twitter.com/erK4ZleQ37