Испания

Защитник не сможет помочь каталонскому клубу в ближайших матчах.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил травму на одной из тренировок своего клуба.

Как сообщает Twitter "блаугранас", у футболиста растяжение камбаловидной мышцы.

‼️ INJURY NEWS



First team player Gerard Piqué has a calf strain and joins the injury list. pic.twitter.com/erK4ZleQ37 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2021

Ожидается, что футболист вернется на поле не раньше, чем после перерыва на матчи сборных, который будет в начале ноября.

В текущем сезоне Пике провел 13 игр за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.