Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил травму на одной из тренировок своего клуба.

Как сообщает Twitter "блаугранас", у футболиста растяжение камбаловидной мышцы. 

Ожидается, что футболист вернется на поле не раньше, чем после перерыва на матчи сборных, который будет в начале ноября.

В текущем сезоне Пике провел 13 игр за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.