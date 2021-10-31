Защитник не сможет помочь каталонскому клубу в ближайших матчах.
жерар пике, getty images
31 октября 2021, 14:03
Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике получил травму на одной из тренировок своего клуба.
Как сообщает Twitter "блаугранас", у футболиста растяжение камбаловидной мышцы.
Ожидается, что футболист вернется на поле не раньше, чем после перерыва на матчи сборных, который будет в начале ноября.
В текущем сезоне Пике провел 13 игр за Барселону во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.