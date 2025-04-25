Іспанія

Очільник Ла Ліги відзначився черговою гострою заявою.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас порівняв чемпіонат Іспанії з АПЛ та італійською Серією А. Його слова наводить AS.

"В англійській Прем'єр лізі гроші витрачаються безглуздо. Італія вкладає чимало у свій чемпіонат, але її гравці не дуже цінуються на трансферному ринку.

Ла Ліга — найефективніша з точки зору інвестицій у спорт. Ми повинні прагнути до економічної ефективності та цілісності ліги.

У нас клуби вкладають найбільше в розвиток чемпіонату. Та форма продуктивності, що є зараз, найбільш актуальна", — заявив Тебас.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив апеляцію Ла Ліги щодо реєстрації Ольмо та Віктора.