Очільник Ла Ліги відзначився черговою гострою заявою.
Хав'єр Тебас, getty images
25 квітня 2025, 17:47
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас порівняв чемпіонат Іспанії з АПЛ та італійською Серією А. Його слова наводить AS.
"В англійській Прем'єр лізі гроші витрачаються безглуздо. Італія вкладає чимало у свій чемпіонат, але її гравці не дуже цінуються на трансферному ринку.
Ла Ліга — найефективніша з точки зору інвестицій у спорт. Ми повинні прагнути до економічної ефективності та цілісності ліги.
У нас клуби вкладають найбільше в розвиток чемпіонату. Та форма продуктивності, що є зараз, найбільш актуальна", — заявив Тебас.
Раніше повідомлялося, що суд відхилив апеляцію Ла Ліги щодо реєстрації Ольмо та Віктора.