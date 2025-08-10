Іспанія

У півзахисника діагностували розтягнення зв’язок правої гомілки.

У мадридському Реалі повідомили про нові проблеми зі здоров’ям у центрального півзахисника Едуардо Камавінги. Як інформує офіційний сайт клубу, у 22-річного француза діагностовано розтягнення зв’язок правої гомілки.

Терміни відновлення гравця наразі не уточнюються. Це вже не перша травма Камавінги за останні місяці — наприкінці минулого сезону він пропустив кілька матчів через розрив сухожилля привідного м’яза лівої ноги.

Контракт хавбека з Реалом діє до 30 червня 2029 року. У сезоні 2024/25 він зіграв 35 матчів за вершкових у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти. За даними Transfermarkt, орієнтовна вартість Камавінги — 60 мільйонів євро.