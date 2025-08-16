Іспанія

Football.ua представляє прев’ю стартового поєдинку нового сезону чемпіонату Іспанії, який відбудеться 16 серпня, розпочавшись о 20:30.

Чемпіон Іспанії Барселона розпочне захист свого титулу в Ла Лізі в суботу ввечері, вирушивши на стадіон Estadi Mallorca Son Moix, щоб зустрітися з Мальоркою в першому турі нового сезону.

Мальорка — Барселона

Субота, 16 серпня, 20:30, стадіон Estadi Mallorca Son Moix, Пальма-де-Мальорка. Арбітр зустрічі — Х. Мунуера.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Команда Гансі Фліка була найкращою в Іспанії минулого сезону і знову вважається головним фаворитом на чемпіонство. Водночас Мальорка прагне поборотися за місця, що дають право виступати в єврокубках, після того, як минулого сезону посіла 10-те місце.

Мальорка минулого сезону здобула 13 перемог, 9 разів зіграла внічию та зазнала 16 поразок у 38 матчах Ла Ліги, набравши 48 очок, що дозволило їй фінішувати на 10-й позиції. Від восьмого місця, яке зайняв Райо Вальєкано і яке дало путівку до єврокубків, команду відокремлювало лише чотири очки.

“Пірати” проводять свій п’ятий поспіль сезон у найвищому дивізіоні, і в новій кампанії вони сподіваються поборотися за єврокубкові місця, особливо після підписання талановитого Пабло Торре з Барселони. Окрім нього, цього літа Мальорка підсилилася Лукасом Бергстремом і Матео Джозефом, тоді як серед ключових втрат — Хосе Копете, Сібе Ван дер Гейден і Роберт Наварро.

Під час передсезонної підготовки Мальорка зіграла шість товариських матчів, здобувши три перемоги, зокрема в останніх двох іграх проти Побленсе та Гамбурга.

Однак у протистояннях із Барселоною Мальорка має серйозні труднощі: “пірати” програли 14 із останніх 15 матчів у Ла Лізі проти каталонців, а їхня остання перемога в цій парі датована 2009 роком. Минулого сезону Барселона розгромила Мальорку з рахунком 5:1.

Барселона, яка пропустила Клубний чемпіонат світу 2025 року, отримала додатковий час для відпочинку перед новим сезоном. Команда провела чотири товариські матчі, вигравши всі, включно з розгромною перемогою 5:0 над Комо в рамках трофею Жоана Гампера.

Цього літа Барселона підсилила склад трьома підписаннями: до команди приєдналися Жоан Гарсія, Маркус Рашфорд і Руні Бардджі з Копенгагена. Минулий сезон під керівництвом Гансі Фліка став для каталонців тріумфальним: вони виграли Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії, здобувши три трофеї.

Барселона забила понад 100 голів у Ла Лізі минулого сезону, а головною зіркою команди залишається Ламіне Ямал. 18-річний іспанець уже вважається одним із найкращих гравців світу і, ймовірно, знову стане ключовою фігурою в атаці каталонців.

Орієнтовні склади

Мальорка: Роман — Морей, Райльо, Вальєнт, Мохіка — Морланес, Маскaрелл — Асано, Дардер, Торре — Мурікі.

Барселона: Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Де Йонг — Ямал, Фермін, Рафінья — Торрес.

