Завершилися ще два матчі стартового туру нової кампанії чемпіонату Іспанії.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 відбулися ще два протистояння.

Валенсія й Реал Сосьєдад не виявили сильнішого, обмінявшись голами протягом трьох хвилин другої половини матчу на Камп де Месталья.

Валенсія — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Д. Лопес, 57 — Кубо, 60

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Копете, Гая (Васкес, 80) — Д. Лопес, Герра (Угрінич, 87), Пепелу (Сантамарія, 80), Ріоха — Раба (Алмейда, 68), Дуро (Данжума, 68)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар (Елустондо, 68), А. Муньйос (У. Гонсалес, 80) — Кубо (С. Гомес, 80), Турр'єнтес (Гедеш, 80), П. Марін, Барренечеа — Б. Мендес (Оскарссон, 68), Оярсабаль

Попередження: Гая — Турр'єнтес, Муньйос

Результативний удар Науеля Тенальї у компенсований час другої 45-хвилинки дозволив Алавесу вирвати перемогу над Леванте на Естадіо де Мендісорроса.

Алавес — Леванте 2:1

Голи: Т. Мартінес, 36, Теналья, 90+2 — Тольян, 68

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Парада (Енрікес, 90+1), Отто — П. Ібаньєс (М. Діас, 77), Бланко — Вісенте (Калебе, 87), Гуріді (Реббаш, 77), Аленья (Гевара, 90+1) — Т. Мартінес

Леванте: Кампос — Тольян, де ла Фуенте, Ельгесабаль, Кабельйо, М. Санчес (Пампін, 79) — В. Гарсія (Моралес, 54), Рей, П. Мартінес (Морено, 85), Бруге (Альварес, 85) — І. Ромеро (С. Лосано, 79)

Попередження: М. Санчес