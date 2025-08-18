Іспанія

Для кожного аргентинця це беззаперечна істина.

Головний тренер Реалу Хабі Алонсо висловився про аргентинського новачка мадридської команди Франко Мастантуоно. Його слова наводить іспанська Marca.

"З Осасуною він може отримати ігровий час. Франко принесе нам якість, енергію, відданість обороні і має хороший темп. В нього присутня аргентинська стійкість і чудова гра лівою ногою при розіграші стандартних положень і завершальних передач. Він на дуже хорошому рівні.

Я розумію, чому його улюблений гравець – Мессі. Він аргентинець, і я не здивований цим. Це абсолютно нормально. Як ми можемо говорити йому, якого футболіста треба любити?", — сказав Алонсо.

Нагадаємо, матч 1-го туру Ла Ліги між Реалом та Осасуною відбудеться 19-го серпня, о 22:00 за київським часом.