Іспанія

Новачок вищого дивізіону Іспанії Ельче зумів відібрати очки у фіналіста минулого розіграшу Ліги конференцій Реала Бетіс завдяки пізньому голу Валери.

У рамках першого туру нового сезону іспанської Ла Ліги новачок найвищого дивізіону Іспанії Ельче зумів відібрати очки у фіналіста минулого розіграшу Ліги конференцій Реала Бетіс завдяки пізньому голу Валери.

Реал Бетіс відкрив рахунок на 21-й хвилині: Руїбаль реалізував свій шанс і вивів гостей вперед.

Команда Мануеля Пеллегріні довго утримувала мінімальну перевагу в рахунку, але на 81-й хвилині Валера після передачі Нету забив вирішальний для Ельче гол, встановивши підсумковий рахунок 1:1.

Ельче — Реал Бетіс 1:1

Голи: Валера, 81 - Руїбаль, 21

Ельче: Дітуро — Нуньєс, Аффенгрубер, Бігас, Петро (Мір, 73) — Мендоса, Фебас, Агуадо (Іск'єрдо, 65), Валера (Нванкво Дональд, 82) — Хуарі (Нету, 64), Родрігес (Ель-Гезуані, 65)

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Бартра, Натан, Родрігес — Альтіміра, Форнальс — Руїбаль (Альварес Гарсія, 70), Ло Чельсо, Рікельме (Авіла, 70) — Кучо (Бакамбу, 84)

Попередження: Натан