Потужний Валера святкує гол Бетісу, Getty Images
19 серпня 2025, 00:19
У рамках першого туру нового сезону іспанської Ла Ліги новачок найвищого дивізіону Іспанії Ельче зумів відібрати очки у фіналіста минулого розіграшу Ліги конференцій Реала Бетіс завдяки пізньому голу Валери.
Реал Бетіс відкрив рахунок на 21-й хвилині: Руїбаль реалізував свій шанс і вивів гостей вперед.
Команда Мануеля Пеллегріні довго утримувала мінімальну перевагу в рахунку, але на 81-й хвилині Валера після передачі Нету забив вирішальний для Ельче гол, встановивши підсумковий рахунок 1:1.
Ельче — Реал Бетіс 1:1
Голи: Валера, 81 - Руїбаль, 21
Ельче: Дітуро — Нуньєс, Аффенгрубер, Бігас, Петро (Мір, 73) — Мендоса, Фебас, Агуадо (Іск'єрдо, 65), Валера (Нванкво Дональд, 82) — Хуарі (Нету, 64), Родрігес (Ель-Гезуані, 65)
Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Бартра, Натан, Родрігес — Альтіміра, Форнальс — Руїбаль (Альварес Гарсія, 70), Ло Чельсо, Рікельме (Авіла, 70) — Кучо (Бакамбу, 84)
Попередження: Натан