Нападник упевнений у силі команди та тренерського штабу.

Маркус Рашфорд, нападник Барселони, переконаний, що каталонці здатні здобути три трофеї в сезоні-2025/26.

"Ця команда має все необхідне для цього, інакше вона не виграла б требл минулого сезону. Менталітет і мотивація на найвищому рівні, не бачу причин, чому ми не можемо перемогти в усіх трьох турнірах, де беремо участь".

Він додав: "На мою думку, команда готова до перемог. Просто хочу допомагати, чим можу. Сезон довгий, а футбол непередбачуваний, але у нас із тренерським штабом достатньо сильний менталітет, щоб подолати будь-які випробування".

Раніше повідомлялося, що Левандовські близький до повернення на поле.