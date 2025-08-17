Іспанія

Форвард Барселони може зіграти вже у наступному матчі Ла Ліги проти Леванте.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовські, який раніше отримав травму під час передсезонної підготовки команди, може повернутися до складу раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє видання Barca Universal. Хоча спершу повідомлялося, що футболіст вибув на декілька тижнів, наразі стало відомо, що він може бути доступний для тренерського штабу вже на матч проти Леванте, який відбудеться у суботу, 23 серпня.

Нагадаємо, що вчора Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.