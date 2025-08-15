Іспанія

Французький захисник залишається ключовою фігурою у схемах Гансі Фліка.

Барселона та Жюль Кунде досягли домовленості про продовження контракту до 30 червня 2030 року. Офіційне підписання угоди відбудеться найближчим часом у присутності президента клубу Жоана Лапорти.

Француз закріпився на позиції правого захисника та став одним із лідерів команди Гансі Фліка, відзначаючись енергійними підключеннями в атаку та надійною грою в обороні. Минулого сезону саме Кунде став героєм перемоги у фіналі Кубка Іспанії проти Реала.

Для захисника це буде вже четвертий сезон у складі каталонців. Він приєднався до Барселони влітку 2022 року з Севільї, швидко завоювавши любов уболівальників і міцно закріпившись у стартовому складі.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Кунде становить €65 млн.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на Араухо.