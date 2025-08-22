Іспанія

Українець не полишає надій закріпитися у воротах "вершкових".

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін поділився своїми думками стосовно конкуренції з основним голкіпером "вершкових" Тібо Куртуа. Цитує українця Defensa Central.

"Я віддам все, що маю, щоб отримати хвилини і бути на рівні Куртуа", – сказав Лунін.

Зазначимо, що напередодні повідомлялося про продовження контракту 33-річного бельгійця з "королівським" клубом до літа 2027 року. Попередня угода голкіпера спливала 30 червня 2026 року.

Чинний контракт самого Луніна розрахований до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін залишається пріоритетом для Фенербахче.