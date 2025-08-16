Туреччина

Турецький клуб запропонував Реалу обмін на Ліваковича.

Турецький клуб знову зробив крок до підпису українського голкіпера Реала — Андрія Луніна. Як повідомляє журналіст порталу Fanatik по Фенербахче Самет Чаїр, "канарки" запропонували мадридцям обмін: ідеальний варіант — Домінік Ліваковіч, нинішній основний воротар клубу, однак Реал відмовився від цієї пропозиції.

Попри це, Фенербахче не здається і вже працює над альтернативними варіантами трансферу Луніна, який залишається головною ціллю на воротарську позицію.

Раніше повідомлялося, що сам Андрій, отримавши кілька конкретних пропозицій і навіть гарантії місця в основі від потенційних клубів, вирішив залишитися в Реалі.

У сезоні 2024/25 Лунін провів 14 матчів за мадридців, 6 з яких завершив "на нуль", пропустивши загалом 19 м’ячів.