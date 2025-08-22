Іспанія

Але...

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні висловився про можливе повернення до севільської команди вінгера Манчестера Юнайтед Антоні. Цитує чилійського фахівця Marca.

"Я не розмовляв з Антоні. Йому було дуже комфортно з нами протягом попереднього півріччя. Він був щасливим.

Напевно, він хоче повернутися, але це вже не залежить від бажання когось одного. Це залежить від рішення клубу, який володіє правами на нього", – сказав Пеллегріні.

Зазначимо, що чинна трудова угода бразильця з МЮ розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Антоні на правах оренди відіграв за Бетіс 26 матчів, забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.