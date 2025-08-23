Іспанія

Польський форвард може повернутись на поле вже сьогодні.

Нападник Барселони Роберт Левандовські відновився після травми та вже готовий повернутись на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

37-річний поляк мав проблеми із задньою поверхнею стегна лівої ноги — він отримав травму на початку серпня.

Таким чином Роберт зможе повернутися на поле вже в найближчому матчі.

Нагадаємо, матч Леванте – Барселона відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 22:30.