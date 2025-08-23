Іспанія

Гравцю буде важко розраховувати на ігровий час.

Каталонська Барселона зрештою зареєструвала свого новачка-воротаря Жоана Гарсію, який перейшов з Еспаньйола за 25 млн євро, на новий сезон Ла Ліги, тож у голкіперській позиції в клубі наразі побільшало конкуренції.

26-річний воротар та вихованець клубу Іньякі Пенья за таких умов перебуває в невигідному становищі, а тому має всі шанси залишити рідний клуб.

Наразі щодо гравця до Барселони звернулись три клуби: Ельче та Сельта з Віго, а також італійський Комо.

При цьому в планах "блаугранас" продовжити контракт Пеньї до 2029 року, але при цьому погодитись на його оренду до іншого клубу на цю кампанію.

На рахунку Іньякі 45 матчів за клуб, 64 пропущені голи та 11 "сухих" поєдинків.