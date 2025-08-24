Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 серпня 2025 року.

Леванте у матчі другого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поступився каталонській Барселоні (2:3).

При цьому господарі зуміли шокувати суперників у першій половині зустрічі, яка завершилась із рахунком 2:0 на користь Леванте.

Але після перерви "блаугранас" удалось швидко нівелювати цю перевагу, після чого довелось чекати аж до компенсованого часу, аби Барса таки довершила свій камбек переможним м’ячем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Леванте — Барселона в рамках другого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Леванте — Барселона 2:3

Голи: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен) - Педрі, 49, Торрес, 52, Ельгесабаль (аг), 90+1.

Леванте: Кампос — Тольян (Гарсія, 86), де ла Фуенте, Ельгесабаль, Кабельйо, Санчес (Пампін, 75) — Бруге (Еспі, 75), Мартінес, Рей, Моралес (Альварес, 56) — Ромеро.

Барселона: Гарсія (Кунде, 85) — Гарсія (Кунде, 85), Араухо (Левандовські, 76), Кубарсі, Бальде (Крістенсен, 76) — Касадо (Ольмо, 46), Педрі — Ямал, Діас, Рашфорд (Гаві, 46) — Торрес.

Попередження: Мартінес, Пампін — Бальде.