Іспанія

Данський захисник отримав дозвіл на відпочинок після матчу з Леванте та продовжує працювати над відновленням форми.

Захисник Барселони Андреас Крістенсен пропустив сьогоднішнє відновлювальне тренування команди, яке відбулося 24 серпня. За інформацією Mundo Deportivo, футболіст прокинувся з легким нездужанням, через що головний тренер каталонців Хансі Флік дозволив йому відпочити.

Напередодні Барселона здобула перемогу над Леванте з рахунком 3:2 у матчі другого туру Ла Ліги. Крістенсен вийшов на заміну на 76-й хвилині, провівши на полі менш ніж двадцять хвилин.

Наступне тренування команди заплановане на середу. Важливо зазначити, що Крістенсен пропустив майже весь минулий сезон через проблеми зі здоров’ям. Спочатку данець п’ять місяців відновлювався після травми ахіллового сухожилля, а згодом отримав м’язове ушкодження, яке ще й дало рецидив.

Минулого сезону Крістенсен зіграв лише шість матчів у всіх турнірах, адже пропустив значну частину сезону через травми.