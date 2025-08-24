Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі другого туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі мінімально обіграла Валенсію з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий на дев'ятій хвилині, а його автором став Анте Будімір, який скористався передачею Валентена Розьє.

Також зазначимо, що з 22 хвилини "кажани" грали в меншості після видалення Хосе Гаї, який отримав пряму червону картку.

Для Осасуни це були перші три очки у сезоні, тоді як у Валенсії один бал після двох стартових турів.

Осасуна — Валенсія 1:0

Гол: Будімір, 9.

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Крус — Гомес (Осамбела Ларрая, 84), Торро (Гарсія, 78), Орос (Еррандо, 78) — Монкайола, Будімір, Муньйос (Гарсія, 62).

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Копете (Сантамарія, 78), Гая — Ріоха (Угринич, 67), Пепелу (Дуро, 78), Герра (Діакабі, 67), Лопес — Данжума, Раба (Васкес, 26).

Попередження: Торро, Розьє — Таррега.

Вилучення: Гая, 22.