

24 серпня 2025
У матчі другого туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі мінімально обіграла Валенсію з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі був забитий на дев'ятій хвилині, а його автором став Анте Будімір, який скористався передачею Валентена Розьє.
Також зазначимо, що з 22 хвилини "кажани" грали в меншості після видалення Хосе Гаї, який отримав пряму червону картку.
Для Осасуни це були перші три очки у сезоні, тоді як у Валенсії один бал після двох стартових турів.
Гол: Будімір, 9.
Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Крус — Гомес (Осамбела Ларрая, 84), Торро (Гарсія, 78), Орос (Еррандо, 78) — Монкайола, Будімір, Муньйос (Гарсія, 62).
Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Копете (Сантамарія, 78), Гая — Ріоха (Угринич, 67), Пепелу (Дуро, 78), Герра (Діакабі, 67), Лопес — Данжума, Раба (Васкес, 26).
Попередження: Торро, Розьє — Таррега.
Вилучення: Гая, 22.