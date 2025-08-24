Іспанія

Каталонці вели 2:0 після першого тайму, але господарі зрівняли рахунок упродовж семи хвилин після перерви.

У матчі 2-го туру іспанської Прімери Реал Сосьєдад на своєму полі розійшовся миром з Еспаньйолом — 2:2.

Гості вийшли вперед уже на 10-й хвилині завдяки голу Пере Мільї. А наприкінці першого тайму Хав’єр Пуадо реалізував пенальті, подвоївши перевагу каталонців.

Після перерви Реал Сосьєдад повернувся у гру: на 62-й хвилині Андер Барренечеа скоротив відставання, а на 69-й Оррі Оускарссон встановив остаточний рахунок — 2:2.

У турнірній таблиці Еспаньйол наразі посідає 3-тє місце з 4 очками, Реал Сосьєдад — 11-й з двома балами.

Реал Сосьєдад — Еспаньйол 2:2

Голи: Барренечеа, 61, Оскарссон, 70 - Мілья, 10, Пуадо, 45+1 (пен)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Субельдія, Гомес (Мендес, 72) — Кубо, Турр'єнтес (Оскарссон, 56), Марін, Барренечеа (Гедеш, 80) — Оярсабаль (Муньйос, 72), Сучич (Горрочатегі, 56)

Еспаньйол: Дмітрович — -, Рубіо, Кабрера, Ромеро — Долан, Лосано (Калеро, 70), Еспосіто (Салінас, 81), Пуадо — Фернандес, Мілья (Терратс, 70)

Попередження: Мартін — Еспосіто