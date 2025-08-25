Іспанія

Оян Сансет — автор єдиного гола у матчі 2 туру чемпіонату Іспанії.

У матчі другого туру Ла Ліги Атлетік Більбао обіграв Райо Вальєкано з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому протистоянні забив Сансет, який реалізував пенальті на 66-й хвилині.

Незважаючи на те, що гравці Райо більше володіли м'ячем, гострішими в атаках виглядали саме баски — навіть без урахування пенальті.

Атлетік Більбао — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Сансет, 66 (пен)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Прадос, 67), Хаурегісар — Вільямс (Гурусета, 79) (Гомес, 88), Беренгер (Весга, 88), Вільямс (Гурусета, 79) (Гомес, 88) — Саннаді (Сансет, 46)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе, Чаваррія (Трехо, 83) — Паласон (Камельйо, 79), Лопес (Гумбау, 55), Сісс, Гарсія — де Фрутос (Нтека, 79), Діас (Перес, 55)

Попередження: Раціу, Лопес, Гарсія, Чаваррія