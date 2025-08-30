Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу третього туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 30 серпня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок стане важливим випробуванням для “вершкових”, які прагнуть продовжити переможну серію перед міжнародною паузою.

Реал Мадрид — Мальорка

Субота, 30 серпня, 22:30, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид прагнутиме здобути третю поспіль перемогу на старті сезону Ла Ліги-2025/26, приймаючи Мальорку на Сантьяго Бернабеу в суботу ввечері. “Лос Бланкос” розпочали кампанію з перемог над Осасуною та Реал Овьєдо, набравши шість очок, що дозволяє їм посідати третє місце в турнірній таблиці. Натомість Мальорка, здобувши лише одне очко в перших двох матчах, перебуває на 16-й позиції.

Реал Мадрид не без труднощів розпочав сезон: у першому турі проти Осасуни 19 серпня команда Хабі Алонсо здобула мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Кіліана Мбаппе. У другому турі проти Реал Овьєдо “вершкові” також не вражали, але здобули впевнену перемогу 3:0, де Мбаппе оформив дубль, а Вінісіус Жуніор відзначився наприкінці матчу.

Реал Мадрид — один із п’яти клубів Ла Ліги (разом із Вільярреалом, Барселоною, Хетафе та Атлетік Більбао), які набрали максимум очок після двох турів. Уболівальники “вершкових” очікують чергової перемоги перед міжнародною паузою, адже конкуренція з Барселоною, яка нещодавно видала результативний матч проти Леванте (5:2), залишається напруженою.

“Лос Бланкос” виграли 46 із 75 попередніх матчів проти Мальорки, зокрема двічі в минулому сезоні, включно з перемогою 2:1 у відповідному поєдинку на Бернабеу. Мальорка, у свою чергу, розпочала сезон із розгромної поразки 0:3 від Барселони, де втратила двох гравців через вилучення в першому таймі. У другому турі команда Ягоби Аррасате здобула нічию 1:1 вдома проти Сельти Віго завдяки голу Матеу Морея на 87-й хвилині.

“Пірати” набрали лише одне очко в перших двох матчах, але перемога над Реал Мадридом може суттєво покращити їхнє становище в таблиці перед паузою. Минулого сезону Мальорка фінішувала 10-ю в Ла Лізі, відставши лише на чотири очки від єврокубкової зони, і має достатньо якості, щоб поборотися за європейські місця цього сезону. Остання перемога Мальорки над Реал Мадридом датована лютим 2023 року, а на виїзді проти “вершкових” у Ла Лізі вони не перемагали з травня 2009 року.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Гюйсен, Карреас — Вальверде, Чуамені, Гюлер — Мастантуоно, Мбаппе, Вінісіус.

Мальорка: Роман — Кумбулла, Райльо, Вальєнт — Морланес, Дардер, Лато, Мохіка — Торре — Мурікі, Асано.

Поточна форма

Очні зустрічі