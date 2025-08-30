Іспанія

"Кажани" не залишили шансів супернику.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги Валенсія здобула переконливу перемогу над Хетафе з рахунком 3:0.

"Кажани" повністю контролювали матч, конвертувавши перемогу у голи.

Хетафе так і не зміг відповісти, а завершальний удар Дуро у компенсований час оформив розгром.

Валенсія — Хетафе 3:0

Голи: Діакабі, 30, Данжума, 54, Дуро, 90+7

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Діакабі, Таррега, Васкес — Ріоха (Рамазані, 87), Герра (Пепелу, 62), Сантамарія, Лопес (Копете, 83) — Дуро, Данжума (Раба, 63)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Ріко, Давінчі (Гомес да Коста, 58) — Мартін (Майораль, 59), Мілья, Арамбаррі — Лісо, Уче

Попередження: Герра, Герра, Агірресабала, Діакабі