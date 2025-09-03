Іспанія

Хавбек Атлетіко може пропустити чотири тижні.

Алекс Баена, 24-річний півзахисник Атлетико, пропустить приблизно місяць через проблеми зі здоров’ям, повідомляє клуб.

Футболіст переніс операцію через гострий апендицит, і його випишуть із лікарні за кілька годин, після чого розпочнеться процес відновлення. За інформацією Marca, відновлення після такого втручання зазвичай триває близько чотирьох тижнів.

Баена приєднався до Атлетіко цього літа з Вільярреала за 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів і встиг провести лише один матч за мадридську команду.