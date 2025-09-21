Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу п’ятого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 22:00.

Цей поєдинок стане черговим випробуванням для каталонців, які прагнуть зберегти свій високий темп після успіху в Лізі чемпіонів.

Барселона — Хетафе

Неділя, 21 вересня, 22:00, стадіон Естаді Йохан Кройфф, Барселона. Арбітр зустрічі — Р. Бенгоечеа

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Після перемоги над Ньюкасл Юнайтед у Лізі чемпіонів, чинні чемпіони Іспанії Барселона повертаються до справ у Ла Лізі, приймаючи Хетафе в неділю ввечері. “Блауграна” посідає друге місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок у перших чотирьох матчах сезону-2025/26, тоді як Хетафе, з дев’ятьма очками, займає четверту позицію.

Барселона продемонструвала, чому її вважають одним із фаворитів Ліги чемпіонів, здобувши впевнену перемогу над Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк у четвер увечері. Особливо відзначився Маркус Рашфорд, який оформив дубль за свій новий клуб. Однак фокус каталонців швидко переключився на Ла Лігу, адже конкуренція з Реал Мадридом, який виграв усі 5 своїх матчі, залишається напруженою.

Команда Гансі Фліка набрала 10 очок завдяки трьом перемогам і одній нічиї, зокрема розгромивши Валенсію з рахунком 6:0 минулого тижня. Поки Камп Ноу не готовий до повернення через реконструкцію, Барселона продовжує виступати на стадіоні Йохана Кройффа, який вміщує лише 6000 глядачів, але довів свою ефективність як домашня арена в матчі проти Валенсії. Попереду в каталонців ще п’ять матчів до міжнародної паузи в жовтні: проти Хетафе, Реал Овьєдо, Реал Сосьєдад і Севільї в Ла Лізі, а також домашня гра з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Хетафе, зі свого боку, виглядатиме свіжішим, адже їхній останній матч відбувся 13 вересня, коли вони здобули перемогу 2:0 над Реал Овьєдо вдома. Команда Хосе Бордаласа чудово розпочала сезон, вигравши три з чотирьох матчів, а єдина поразка сталася на виїзді проти Валенсії перед міжнародною паузою у вересні. Дев’ять очок забезпечують Хетафе четверте місце, і після 13-го місця в минулому сезоні команда має потенціал для прогресу, враховуючи якість їхнього складу.

Хетафе лише чотири рази в історії перемагав Барселону, а їхня остання перемога датована жовтнем 2020 року на своєму полі. Хетафе ще ніколи не перемагав Барселону на виїзді, хоча той факт, що матч відбудеться не на Камп Ноу, а на меншому Естаді Йохан Кройфф, може зіграти їм на руку.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Араухо, Мартін — де Йонг, Педрі — Рафінья, Ольмо, Рашфорд — Торрес.

Хетафе: Сорія — Даконам, Абкар, Дуарте — Феменія, Мартін, Мілья, Арамбаррі, Ріко — Майораль, Лісо.

Поточна форма

Очні зустрічі