Іспанія

Тренер відзначив повернення Камавінги до гри.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився враженнями про гру півзахисника Едуардо Камавінги.

Нещодавно вилікувавши травму, француз вийшов на заміну на 82-й хвилині матчу Ла Ліги проти Леванте. До того моменту на табло вже був підсумковий рахунок — 4:1.

"Камавінга виглядає блискуче. Він дуже динамічний гравець із багатьма якостями, і я радий його поверненню. Він поступово адаптується, як і Джуд Беллінгем. Едуардо буде важливим для нас", — сказав Алонсо на післяматчевій прес-конференції.

Едуардо Камавінга не з’являвся на полі через травму майже п’ять місяців — із квітня по вересень.