Іспанія

Завершилися два матчі 6 туру чемпіонату Іспанії.

У 6-му турі Ла Ліги мадридський Реал упевнено переграв Леванте на виїзді з рахунком 4:1.

Вінісіус відкрив рахунок на 28-й хвилині, а Мастантуоно подвоїв перевагу ще до перерви.

У другому таймі господарі зусиллями Ейонга скоротили відставання, проте дубль Мбаппе (один із м’ячів – із пенальті) поставив крапку в матчі.

Леванте — Реал Мадрид 1:4

Голи: Ейонг 54 — Вінісіус 28, Мастантуоно 38, Мбаппе 64 (пен.), 66

Леванте: Раян — Тольян, Ельхесабаль, Дела, Варела — Альварес (Моралес 74), Венседор (Арріага 65), Рей, Оласагасті (Бруге 65) — Ейонг (Лосада 74), Ромеро (Кояліпу 74)

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо, Хейсен, Каррерас (Алаба 82), Фран — Вальверде (Беллінгем 71), Себальос (Камавінга 82) — Мастантуоно (Чуамені 71), Гюлер, Вінісіус — Мбаппе (Родріго 82) Попередження: Ельхесабаль 58 — Каррерас 55

У паралельній зустрічі Севілья поступилася Вільярреалу 1:2.

Олувасеї вивів гостей уперед на 17-й хвилині, Сов після перерви зрівняв рахунок, однак наприкінці поєдинку Соломон приніс "жовтій субмарині" переможні три очки.

Севілья - Вільярреал 1:2

Голи: Сов,51 — Олувасеї, 17, Соломон, 86

Севілья: Влаходімос – Аспілікуета, Кастрін(Ніанзу), Салас — Санчес(Кармона), Сов, Гудель(Менді), Суазо – Янузай(Варгас), Адамс, Еджуке(Санчес)

Вільярреал: Тенас – Маурінью, Марін, Вейга, Кардона(Соломон) — Комесаня(Педраза), Парехо(Парті), Гує — Бюкенен, Олувасеї(Пепе), Молейро(Мікаутадзу)

Попередження: Гує, Педраза, Гудель, Марін