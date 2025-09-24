Іспанія

Керманич Барселони вважає, що Дембеле заслужено отримав нагороду.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував реакцію вінгера Ламіна Ямаля на підсумки голосування за Золотий м’яч.

У 2025 році головну індивідуальну нагороду отримав гравець ПСЖ Усман Дембеле. 18-річний Ямаль посів друге місце, однак знову був визнаний найкращим молодим футболістом світу.

"З Ламіном усе гаразд, він мотивований працювати далі. Думаю, Усман заслужив на Золотий м’яч, а Ямаль прийняв цей факт. Він доведе в майбутньому, що досить сильний для цієї нагороди", – сказав Флік для Marca.

