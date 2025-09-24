Форвард Барселони зберігає жагу до перемог.
Ламін Ямал, Getty Images
Французький нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле здобув перемогу в голосуванні за Золотий м’яч-2025.
У той самий час іспанський форвард каталонської Барселони Ламін Ямал цього разу залишив за собою лише нагороду найкращому гравцю світу віком до 21 років та посів другу сходинку в перегонах за головним призом.
У своїх соціальних мережах молодий футболіст наступним чином прокоментував цей здобуток:
"Божий задум — ідеальний. Потрібно підвестись, щоб зрештою дістатись вершини.
Я дуже тішусь другому поспіль трофею Копа й також вітаю Усмана Дембеле з цією нагородою та чудовим сезоном.
Я не знаю, чи готовий я наразі до настільки великої перемоги. Можливо ми побачимось із вами знову в цьому залі пізніше", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що батько Ямала вважає, що його сина несправедливо залишили без відзнаки.