Іспанія

Конфлікт із Хабі Алонсо стався через позицію уругвайця.

У Реалі виникла конфліктна ситуація через позицію Федеріко Вальверде. Напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Кайрата (5:0) півзахисник мадридців зізнався на прес-конференції, що не любить грати крайнім захисником.

Хабі Алонсо залишив уругвайця в запасі на матч у Казахстані, оскільки той відмовився виступати правим захисником через травми Дані Карвахаля та Трента Александер-Арнольда.

Зазначається, що Вальверде вийшов на передматчеву розминку останнім, після чого розгнівався і сів на лаву запасних. Під час розминки перед другим таймом він ходив туди-сюди, склавши руки за спиною, спостерігаючи за партнерами, які виконували вправи, знаючи, що не отримає ігрового часу.

Така поведінка викликала дискусії серед присутніх, і Джуду Беллінгему довелося підійти до партнера для короткої розмови.

Раніше повідомлялося, що Карвахаль дискваліфікований на два матчі ЛЧ після видалення в грі з Марселем.