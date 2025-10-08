Іспанія

Барселона зіграє з Атлетиком, а Реал зустрінеться з Атлетіко.

Королівська іспанська футбольна федерація на своєму офіційному сайті оголосила календар матчів Суперкубку Іспанії, який відбудеться у січні 2026 року у саудівській Джідді.

Нагадаємо, у півфіналах турніру між собою зіграють Барселона та Атлетік, а також Реал та Атлетіко.

Півфінальну зустріч між "блаугранас" та "басками" призначено на 7 січня, а наступного дня заплановано мадридське дербі.

Фінал турніру відбудеться 11 січня. Усі матчі будуть зіграні на стадіоні Алінма.

Минулого року у вирішальній зустрічі турніру Барселона розгромила мадридський Реал із рахунком 5:2.