Іспанія

Захисник “жовтої субмарини” пропустить матч проти Бетіса.

Дисциплінарний комітет Ла Ліги не задовольнив апеляцію Вільярреала, подану на рішення арбітра щодо вилучення захисника Сантьяго Моуріньйо.

Під час матчу минулого туру проти Реала (1:3) 23-річний уругваєць отримав другу жовту картку на 77-й хвилині після фолу проти Вінісіуса, що призвело до його вилучення.

Комітет визнав рішення судді Гільєрмо Куадри Фернандеса правильним, тож дискваліфікація Моуріньо на наступний матч із Бетісом залишається чинною. Вільярреал, утім, може подати повторну скаргу вже до Апеляційного комітету.

Цього сезону Сантьяго Моуріньйо провів дев’ять матчів за “жовту субмарину” у всіх турнірах, записавши до свого активу одну гольову передачу. Команда Марселіно наразі посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а поєдинок із Бетісом відбудеться 18 жовтня.