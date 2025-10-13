Іспанія

Заявила людина, яка на футбольному полі жила провокаціями.

Колишній центральний захисник каталонської Барселони Жерар Піке вислоився про поведінку мадридського Реала. Його слова наводить Marca.

"Червона картка Роналду у Суперкубку Іспанії у 2017 році? Йому дали жовту за штовхання судді, хоча це мала бути червона, і він ще скаржиться. Це червона картка, неймовірно! Якщо не вийшло шахраювати, вони ниють – це ДНК Реала", – заявив Піке.

Нагадаємо, що на 82-й хвилині матчу за Суперкубок Іспанії-2017 Кріштіану Роналду отримав другу жовту за симуляцію після падіння в штрафному майданчику Барселони і був вилучений. Після цього португалець штовхнув суддю Рікардо де Бургоса Бенгоечеа. Після матчу Роналду дискваліфікували на п'ять матчів.