Іспанія

Втрата для Фліка.

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо пропустить близько трьох тижнів через отриману в збірній Іспанії травму. Про це повідомляє журналістка Елена Кондіс.

За інформацією джерела, сьогодні, 13-го жовтня, 27-річний іспанець пройшов медичне обстеження в розташуванні "блаугранас". У футболіста виявлено травму камбалоподібного м'яза лівої ноги.

Через це пошкодження Ольмо точно не зіграє проти Жирони в Ла Лізі та Олімпіакоса в Лізі чемпіонів. Також під великим питанням його участь у матчі з з мадридським Реалом, який заплановано на 26-е жовтня.

Цього сезону Дані Ольмо відіграв за Барселону десять матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.