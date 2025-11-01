Іспанія

"Вершкові" готуються до матчу з "кажанами".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні матчу з Валенсією в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"У Лізі чемпіонів можна втрачати очки, а потім набирати їх знову, але у Ла Лізі все інакше, адже це марафон. Ми йдемо в хорошому темпі і не хочемо зменшувати оберти.

Я думаю про матч із Валенсією. Минулого року вони перемогли на Бернабеу. Ми не можемо розслаблятися і маємо виявити до них велику повагу.

Корберан — тренер, який добре готує свої команди, а Валенсія має якісних і хороших гравців. Ми маємо бути напоготові, тому що після великої перемоги іноді трохи зменшуєш оберти, і ми не хочемо цього допускати", — сказав Алонсо.

Матч між Реал Мадрид та Валенсією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.