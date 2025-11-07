Тренерський штаб назвав тих, хто отримає шанс проявити себе у вирішальних матчах відбору.
ІСПАНІЯ — ГРУЗІЯ, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 13:33
Тренерський штаб збірної Іспанії оприлюднив склад команди на матчі відбору до чемпіонату світу-2026.
Голкіпери: Унаї Сімон, Давід Рая та Алехандро Реміро.
Захист: Лапорт, Грімальдо, Кукурелья, Маркос Льоренте, Пау Кубарсі, Вівіан, Педро Порро та Дін Гюйсен.
Півзахист: Фабіан Руїс, Зубіменді, Мікель Меріно, Алейш Гарсія, Пабло Барріос, Алекс Баена та Пабло Форнальс.
Нападники: Оярсабаль, Єремі, Дані Ольмо, Фермін, Ламін Ямал, Ферран Торрес, Саму та Борха Іглесіас.
Іспанія продовжує серію з сухих перемог у відборі на чемпіонат світу-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.