Іспанія

Поєдинок іспанської Ла Ліги розпочнеться о 15:00.

Жирона у матчі 12 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі прийме Алавес.

Тренерський штаб на чолі з Мічелом ухвалив рішення виставити у стартовому складі двох українців – вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната.

Натомість український голкіпер Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Циганков, Мартін, Вітсель, Унахі, Хіль — Ванат.

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада, Енрікес — Калебе, Бланко, Суарес, Аленья — Діас, Мартінес.

Для 27-річного Циганкова це буде сьомий матч у сезоні — на його рахунку один гол та один асист. 23-річний Ванат проведе свій десятий матч за Жирону — на його рахунку три забиті м'ячі та одна гольова передача.

Стежити за основними подіями матчу Жирона – Алавес можна буде на Football.ua. Гра розпочнеться о 15:00.