Голкіпер Зорі ексклюзивно для Football.ua поділився думками стосовно виступів луганської команди та власної гри у поточному сезоні УПЛ.

Луганська Зоря після 10 турів УПЛ посідає восьме місце у турнірній таблиці. В активі команди Віктора Скрипника 13 очок: у них три перемоги та чотири нічиї. В останньому матчі луганський клуб на виїзді зіграв в безгольову нічию із рівненським Вересом.

Football.ua поспілкувався із голкіпером Зорі Олександром Сапутіним про виступи команди у поточному сезоні, зміни у тренувальному процесі із приходом Віктора Скрипника, а також про статус найприємнішого нападника в УПЛ після відходу Владислава Ваната.

– Сашко, позаду матч проти Вереса, який завершився в нульову нічию. З одного боку, для тебе добре, що не пропустив. З іншого, команда не виграла. Які емоції переважають в середині тебе?

– Я би сказав, що більше негативних емоцій в середині мене після цієї гри. У будь-якому випадку, нам було важливо виграти цю гру, але ми втратили очки. Це прикро.

– Дощова погода впливає на дії голкіпера зазвичай?

– Безумовно, певний вплив погода здійснює. У цьому випадку нам пощастило, що дощити почало ще перед матчем, був час адаптуватися до поля. Утім, результатом матчу ми все одно незадоволені.

– Загалом, у цьому сезоні УПЛ матч із Вересом став для тебе третім сухим після зустрічей із Оболонню та ЛНЗ. Який з цих матчів для тебе був складнішим або об'ємнішим за кількістю виконаної роботи?

– Кожен з матчів, у яких я грав, був по-своєму складним. У всіх цих матчах у мене була робота, на щастя, я з нею впорався. Тому виокремити якийсь один матч з тих, в яких я відіграв на нуль, я не зможу.

– Минулого разу ми з тобою розмовляли за підсумками попереднього сезону. За цей час у команді змінився головний тренер. А що змінилося для тебе і твоїх колег за амплуа у тренувальному процесі?

– Окрім того, що змінився головний тренер, у нас же новий тренер воротарів. Ясна річ, що тут є своя специфіка, але у тренувальному процесі у нас все в новинку. А з Віктором Анатолійовичем, в принципі, ми вже знайомі. Бо коли він тренував Зорю, я грав за молодіжну команду і мене вже долучали до тренувань з першою командою. Тому його вимоги мені вже відомі. При ньому я почав своє становлення, як гравець.

– На зборах влітку багато бігати довелося?

– Не без того, фізичний фундамент дуже важливий. Але ми усі розуміли, для чого ми це робимо, тому тут не було якихось надмірних страждань.

– За який з 10 матчів цього сезону у виконанні Зорі тобі найбільш прикро? Де могли взяти більше очок, ніж вдалося?

– Прикро за кожен матч, коли нам не вдавалося виграти. Десь забракло часу, десь везіння. Тому треба працювати над собою та намагатися не припускатися помилок у подальших матчах.

– У тому ж нашому інтерв'ю ти назвав найнеприємнішим форвардом УПЛ, у спортивному сенсі, Владислава Ваната. Після того, як Влад перейшов до Жирони, тобі як воротареві, стало легше дихати?

– Ну, у цьому сенсі – так, стало легше. Але я знаю ще одного нападника, який теж дуже непростий у професіональному сенсі. На щастя, він грає зі мною в одній команді, це Пилип Будківський.

– У Кубку України цьогоріч Зоря рано припинила боротьбу за титул, програвши Чорноморцю. У цьому матчі ворота захищав не ти, але чи великим було твоє розчарування після фінального свистка цього матчу?

– Безумовно, розчарування було. Ми розуміємо, що цього сезону навіть до стадії ⅛ фіналу дійшло багато команд з Першої та Другої ліг, а нас на цій стадії немає. Водночас, ми розуміємо, що Кубок України – це шанс пробитися до єврокубків. На жаль, для нас ця дорога у поточному сезоні вже закрита. Тому залишається концентруватися на іграх чемпіонату.

– Задача Зорі на поточний сезон — єврокубкове місце?

– Так, однозначно. Маємо рухатися саме до цієї мети.

– В 11-му турі у вас домашній матч із Рухом. Попри те, що суперник є одним з аутсайдерів чемпіонату, які небезпечні якості у них ти міг би виділити?

– У поточному чемпіонаті немає відверто слабких команд, про що свідчать і результати у кожному турі. Рух має хороших, кваліфікованих виконавців, тому до них точно не можна ставитися з недооцінкою. На нас чекає цікавий матч.

– А ще через тур вам грати із Металістом 1925, який очолює Младен Бартулович. Ваше спільне минуле у Зорі накладе відбиток на цей матч?

– Не думаю, що це матиме вплив. У матчах проти таких амбіціозних команд, як Металіст 1925, завжди думаєш про фінальний результат, а не про якісь особисті моменти. Зі свого боку скажу, що треба від матчу до матчу проявляти себе найкращим чином та демонструвати свою найкращу гру, саме на цьому я концентруюся зараз.