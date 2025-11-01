Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 31 жовтня 2025 року.

Хетафе у матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги вдома обіграв каталонську Жирону (2:1).

Напружений перший тайм провели команди, але голів так і не забивали.

Не менш бойовою була й друга половина гри, однак команда Мічела в підсумку схибила двічі в захисті наприкінці матчу, після чого навіть гол Стуані з пенальті не дозволив їй відігратись уже в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Жирона у рамках 11-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Хетафе — Жирона 2:1

Голи: Мартін, 72, Майораль, 86 — Стуані, 90+4 (пен)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене (Мартін, 46), Ріко — Феменія (Абкар, 46), Мілья (Нею, 90), Арамбаррі, Гомес да Коста (Санкріс, 46) — Лісо (Бакарр Камара, 90), Майораль

Жирона: Гассаніга — Мартін (Стуані, 76), Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Лемар, 59), Вітсель, Мартін (Стуані, 76), Унахі, Рока Касальс (Хіль, 59) — Ванат

Попередження: Іглесіас — Блінд