Іспанія

Наставник каталонської команди поділився своїми думками після гри з Хетафе.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував поразку своєї команди у матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:2).

"Нас підвели стандарти, хоча гра була рівною. У нас було кілька більш небезпечних моментів, ніж у них, але стандарти нас підвели. Ми конкурували в дуелях і мали чимало шансів завдати шкоди у трьох–чотирьох моментах, і насправді ми дуже добре конкурували. Вони здобули заслужену перемогу, бо продовжували тиснути, а ми не змогли скористатися своїми нагодами.

Циганков і Абель Руїс повинні стати ключовими фігурами команди. Лемар уперше зіграв поруч із Циганковим, і двом таким футболістам потрібно трохи часу, їм зараз важко знайти спільну мову на полі.

Я бачу команду, яка може вибратися з дна Ла Ліги. Зараз у мене пригнічений настрій, але відчуваю, що ми підемо вперед і продовжимо працювати над дрібними деталями, бо саме вони визначають хід матчів, а ми поки не вміємо використовувати їх на свою користь", — наводить слова Мічела прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе — Жирона.