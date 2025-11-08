Іспанія

Гол українця виявився вирішальним у матчі проти Алавеса.

Каталонський клуб вдома мінімально здолав Алавес (1:0).

Мʼяч Циганкова став вирішальним. Вінгер відзначився на 16 хвилині з передачі Браяна Хіля.

Віктор провів на полі 85 хвилин, ставши найкращим гравцем 7.8.

Нападник Владислав Ванат був замінений на 70 хвилині отримав оцінку 6.0. Воротар Владислав Крапивцов провів матч на лаві запасних.

Сьогоднішня перемога стала дуже важливою для Жирону в битві за виживання. Наразі червоно-білі посідають 16 сходинку у турнірній таблиці.

Жирона — Алавес 1:0

Гол: Циганков, 16

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Ельмер Соліс Ромеро, 85), Мартін, Вітсель (Рінкон Лумбрерас, 85), Унахі (Стуані, 71), Хіль (Рока Касальс, 64) — Ванат (Руїс, 71)

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада, Енрікес (Ібаньєс, 88) — Калебе (Реббаш, 46), Бланко, Суарес (Морсільйо, 81), Аленья (Гуріді, 46) — Діас (Вісенте, 46), Мартінес

Попередження: Реббаш, Суарес, Вісенте