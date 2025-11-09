Іспанія

Форвард Атлетіко забив 138-й гол у чемпіонаті Іспанії під керівництвом одного тренера.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн встановив унікальне досягнення в історії Ла Ліги.

34-річний французький лідер "матрацників" став найрезультативнішим футболістом чемпіонату Іспанії під керівництвом одного тренера.

Так, у матчі 12-го туру проти Леванте (3:1) Грізманн вийшов на заміну на 61-й хвилині й уже через 28 секунд першим дотиком до м’яча відкрив рахунок своїм голам у грі. Згодом він оформив дубль, довівши кількість забитих м’ячів під керівництвом Дієго Сімеоне до 138.

Таким чином, француз перевершив рекорд Ліонеля Мессі, який мав 137 голів у складі Барселони за часів роботи з Пепом Гвардіолою.