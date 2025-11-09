Іспанія

Бразильський вінгер поділився своїм внутрішніми переживаннями.

Футболіст Реал Бетіс Антоні, який намагається перезапустити свою кар'єру в Іспанії після невдалого періоду в Манчестер Юнайтед, виступив із натхненною промовою до молодих футболістів.

Бразилець закликав їх мріяти про велике та використовувати його власний шлях як приклад. ​Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед у 2022 році за величезні 86 мільйонів фунтів, але так і не зміг продемонструвати гру, якої від нього очікували.

Він зазнав жорсткої критики за свою неефективність, забивши лише 11 голів у 82 матчах за червоних дияволів.

"Це були дуже важкі місяці в Англії, більше 40 днів у готелі, окремі тренування… Я відчуваю, що вони мене не поважали, але не в цьому суть. Я не хочу створювати скандал, таке життя. Я дуже вдячний клубу; були погані часи, але й хороші, з двома титулами — заявив Антоні для El Desmarque. ​

Цього літа бразилець приєднався до Реал Бетіс. Схоже, він знайшов свою форму. Вже на старті сезону в Ла Лізі він відзначився кількома важливими голами та асистами, демонструючи впевненість, якої йому бракувало в Англії.

"Я живий доказ того, що все можливо", — заявив гравець.

"Ви можете зіткнутися з неймовірними труднощами, але якщо ви продовжуєте вірити і наполегливо працювати, ви можете змінити свою історію" — підкреслив бразилець.

"Я хочу, щоб діти дивилися на мене та розуміли, що їм не потрібно відмовлятися від своїх мрій", — додав він.

"Я хочу сказати їм: мрійте про велике, тому що навіть якщо ви походите звідти, звідки я, все можливо" — наголосив Антоні.

Після успішної гри під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Іспанії, Антоні тепер прагне повернутися до збірної Бразилії. Вінгер, який грав на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, має намір повернути місце в складі Карла Анчелотті.

"Це мрія. Я грав на чемпіонаті світу, звичайно, мрію зіграти там вдруге. Завжди чудово представляти свою країну. Я збираюся виконувати свою роботу, як я її роблю зараз, і сподіваюся потрапити до складу команди" — підсумував Антоні.