Іспанія

Другий матч поспіль без перемог у команди Алонсо.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився після нічийного результату з Райо Вальєкано (0:0) в рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми завжди готові до напруженого матчу. Як цього року, так і в попередніх, нам було непросто, і сьогодні теж було важко вийти вперед у рахунку. Це була гра зі швидкими переходами, яка змушує діяти в шаленому темпі.

Це був матч після гри на Енфілді, у якому ми хотіли показати хороший футбол. Тут складно нав'язати супернику гру, яку хочеш. Я не пов'язую це з емоційними перепадами – ми знаємо, що Ла Ліга проходить матч за матчем і сьогодні виграти не вдалося.

Я думаю про те, щоб ми продовжували зростати, удосконалюватися, нам потрібен позитивний та конструктивний самоаналіз. Усі ми знаємо, де знаходимося і чого хочемо. Наразі листопад, попереду ще багато матчів. Потрібно зберігати вимогливість до себе, але й поміркованість також.

Ми не виграли усі єдиноборства, але й не програли усі. Це була запекла боротьба. Жаль, що в перехідних фазах ми не змогли отримати перевагу. Не вважаю, що нам не вистачало інтенсивності.

У другому таймі гра втратила контроль, було дуже багато переходів, нам не вдалося створити моменти – матч став дуже хаотичним.

Ми знаємо де знаходимося. У добрі та погані моменти потрібно зберігати баланс. Сезон довгий. Вимоги до себе максимальні", — сказав Алонсо.