51-річний фахівець підписав контракт до 2027 року.

Іспанська Уеска офіційно підтвердила призначення 51-річного Йона Переса Боло на посаду головного тренера команди. Контракт фахівця розрахований до червня 2027 року.

До тренерського штабу нового наставника також увійшов асистент Мере Ермосо.

Боло відомий за ігровою кар’єрою в Атлетіку, Осасуні, Райо Вальєкано, Нумансії та низці інших клубів. Після завершення виступів у 2009 році він працював спортивним директором Баракальдо, а згодом очолював Аренас, Понферрадіну, Реал Ов’єдо та Бургос.

Наразі Уеска посідає 18-те місце в турнірній таблиці Сегунди, маючи 18 очок. Свій наступний матч команда проведе 16 листопада проти Сарагоси.