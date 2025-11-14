Іспанія

Іспанський фахівець, який вивів Болівію на ЧС-1994, пішов із життя у 72 роки.

Колишній іспанський тренер Хав’єр Аскаргорта помер на 72-му році життя. Фахівець залишив помітний слід у футболі Іспанії та Південної Америки.

Упродовж 1980–1990-х Аскаргорта працював із низкою клубів Ла Ліги, серед яких були Еспаньйол, Севілья, Тенеріфе та Вальядолід.

Його найбільшим досягненням стала історична кваліфікація збірної Болівії на чемпіонат світу 1994 року — це досі єдина поява болівійців на мундіалі за останні десятиліття.

