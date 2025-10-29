Німеччина

Фанати обох клубів утрималися від скандувань, матч завершився перемогою господарів 4:1.

Матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини між РБ Лейпциг та Енергі Коттбус розпочався з трагічної події — один із уболівальників Лейпцига помер ще до стартового свистка.

Як повідомила пресслужба Лейпцига, інцидент стався перед початком зустрічі, коли глядачі лише заходили на стадіон. Один із фанатів команди раптово втратив свідомість. Медики оперативно доставили чоловіка до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall.



Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist.

Aus diesem Grund und aus Respekt vor den Angehörigen… — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 28, 2025

У клубі підкреслили, що трагедія сталася без зовнішнього втручання. Обидві фанатські групи — як Лейпцига, так і Енергі — проявили повагу до померлого, утримавшись від традиційних скандувань та активної підтримки команд під час матчу.

Попри сумні події, гра все ж відбулася й завершилася перемогою Лейпцига з рахунком 4:1, що дозволило команді вийти до 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останній час: минулого тижня в Іспанії перед матчем Манчестер Сіті з Вільярреалом також помер уболівальник англійського клубу.