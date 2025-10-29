Фанати обох клубів утрималися від скандувань, матч завершився перемогою господарів 4:1.
Вболівальники РБ Лейпциг, getty images
29 жовтня 2025, 11:15
Матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини між РБ Лейпциг та Енергі Коттбус розпочався з трагічної події — один із уболівальників Лейпцига помер ще до стартового свистка.
Як повідомила пресслужба Лейпцига, інцидент стався перед початком зустрічі, коли глядачі лише заходили на стадіон. Один із фанатів команди раптово втратив свідомість. Медики оперативно доставили чоловіка до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.
У клубі підкреслили, що трагедія сталася без зовнішнього втручання. Обидві фанатські групи — як Лейпцига, так і Енергі — проявили повагу до померлого, утримавшись від традиційних скандувань та активної підтримки команд під час матчу.
Попри сумні події, гра все ж відбулася й завершилася перемогою Лейпцига з рахунком 4:1, що дозволило команді вийти до 1/8 фіналу турніру.
Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останній час: минулого тижня в Іспанії перед матчем Манчестер Сіті з Вільярреалом також помер уболівальник англійського клубу.